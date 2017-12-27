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27 декабря 2017
Строительство
Губернатор отметил заслуги обнинских строителей
Таким образом на региональном уровне решили отметить заслуги обнинского градостроительного комплекса, которым за последние несколько лет была проделана огромная работа, о чем не забыл упомянуть глава администрации.
- Говоря о развитии экономике и связанных с ним успехах, мы должны понимать, что существенной частью его является именно строительство. В прошлом году было введено в эксплуатацию сто шесть тысяч квадратных метров жилья, в текущем – еще больше. И это очень хорошие результаты, которыми можно гордиться - отметил Владислав Валерьевич.
Напомним, что согласно существующим нормативам, на одного жителя должно приходиться тридцать квадратных метров жилой площади, а значит Михаилу Анатольевичу и его коллегам предстоит еще немало потрудиться в погоне за обозначенными требованиями.
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