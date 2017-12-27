Обнинск
Новости
Губернатор отметил заслуги обнинских строителей

27 декабря 2017
Строительство


Губернатор отметил заслуги обнинских строителей

Вчера мэр наукограда Владислав ШАПША от лица губернатора области вручил почетную грамоту директору инвестиционной компании «Остов» и депутату городского Собрания Михаилу СОШНИКОВУ.

Таким образом на региональном уровне решили отметить заслуги обнинского градостроительного комплекса, которым за последние несколько лет была проделана огромная работа, о чем не забыл упомянуть глава администрации.

- Говоря о развитии экономике и связанных с ним успехах, мы должны понимать, что существенной частью его является именно строительство. В прошлом году было введено в эксплуатацию сто шесть тысяч квадратных метров жилья, в текущем – еще больше. И это очень хорошие результаты, которыми можно гордиться - отметил Владислав Валерьевич.

Напомним, что согласно существующим нормативам, на одного жителя должно приходиться тридцать квадратных метров жилой площади, а значит Михаилу Анатольевичу и его коллегам предстоит еще немало потрудиться в погоне за обозначенными требованиями.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 64

Последние новости из рубрики «Строительство»:


26 декабря 2017

Компания «Риэлт Менеджмент» завершила строительство очередного дома в Заовражье!
Буквально сегодня в современном жилом районе «Новый Бульвар» была поставлена финальная точка в строительстве...
14 декабря 2017

Обнинские депутаты определились с машино-местами и местами в школах
На этой неделе депутаты Обнинского Горсобрания утвердили местные нормативы градостроительного проектирования...
12 декабря 2017

В Обнинске застройщиков заставят подумать о парковках
На предстоящем заседании Горсобрания депутаты обсудят в том числе и местные градостроительные нормы.
11 декабря 2017

В Балабанове просто так приняли градостроительные нормы
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Гордумы проголосовали за принятие градостроительных норм.
7 декабря 2017

Обнинские депутаты одобрили новую концепцию градостроительного проектирования
На вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания главный специалист управления архитектурынаукограда...
6 декабря 2017

Дольщики «Зеленого Острова» договорились с новым инвестором
Вчера было подписано мировое соглашение между обманутыми дольщиками микрорайона «Зеленый остров» и выкупившим...
2 декабря 2017

Переселение людей из аварийных домов обойдется городу в 150 миллионов!
Уже не первый год обитатели трех домов (Менделеева,8/4, Киевская, 11 и 13) сидят на чемоданах в ожидании...
1 декабря 2017

Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко люди, вложившие свои деньги в покупку жилья, вынуждены ходить за застройщиком с протянутой рукой,...
29 ноября 2017

Обнинским школьникам не грозит вторая смена
На прошедшем заседании депутатов Городского собрания был рассмотрен проект бюджета Обнинска на 2018-й...
27 ноября 2017

Застройщики «Заовражья» представят проекты двух школ
Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал заместитель главы администрации по вопросам градостроительства...


 Архив новостей

Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.