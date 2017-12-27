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27 декабря 2017
Медицина
Обнинская КБ №8 будет работать в праздники в режиме «выходного дня»
Как ранее сообщалось, обнинская клиническая больница будет открыта на период новогодних праздников, так что жители наукограда могут не переживать за свое здоровье.
Однако следует отметить, что работа того или иного отделения подчиняется определенному расписанию, и чтобы точно попасть к врачу лучше всего запомнить, когда «двери» будут открыты.
Так, стационар будет работать 2-го и 6-го января, поликлиника №1 и женская консультация – 30-го декабря, 3-го и 6-го января, врачи будут принимать с восьми утра и до двух дня, а на дом вызвать докторов можно будет только до полудня.
Стоматологическая и детская поликлиники будут открыты 30-го декабря, а также 3-го и 6-го января. Вызвать детского врача на дом – до полудня, сами доктора будут работать до двух часов дня. Отметим, что врачи-специалисты в эти дни принимать не будут, также будут закрыты филиалы, поэтому если ребенку вдруг понадобится помощь – обращайтесь на проспект Ленина, 85.
Клинико-диагностическая лаборатория и отделение функциональной диагностики будут открыты в те же дни – 30-го, 3-го и 6-го числа.
Патологоанатомическое отделение- 30 декабря, а также со 2-го по 8-е января. Отделение судебно-медицинской экспертизы -3-го, 5-го, а также 8-го января с восьми утра до двух дня.
Освидетельствование граждан будет проходить 3-го и 5-го января с 8:00-9:30.
Самым «работящим», пожалуй, оказался центр амбулаторного диализа. Он будет открыт 30-го и 31-го декабря, а также со 2-го по 8-е января.
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