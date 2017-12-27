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Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти

27 декабря 2017
Экология


Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти

Несмотря на то, что в середине декабря вроде бы установилась морозная погода и даже выпал снег, ближе к его концу в Обнинск вернулась плюсовая температура.

Впрочем, до начала января она так никуда и не денется. Так, как обещают синоптики, в пятницу температура воздуха поднимется аж до пяти градусов тепла, а в новогоднюю ночь будет дождливо и до + 2.

Кстати сказать, подобный «погодный расклад» не по нраву очень многим жителям наукограда.

- Мы так ждали снег на новый год! А сейчас кругом жижа, слякоть и грязь, хоть бы 31-го числа снежок выпал, - надеется молодая мамочка Ирина ПРОХОРОВА.

Но даже, несмотря на такую непраздничную погоду, администрация Обнинска постаралась максимально компенсировать это яркими новогодними украшениями и разнообразными мероприятиями.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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