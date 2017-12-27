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27 декабря 2017
Экология
Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти
Впрочем, до начала января она так никуда и не денется. Так, как обещают синоптики, в пятницу температура воздуха поднимется аж до пяти градусов тепла, а в новогоднюю ночь будет дождливо и до + 2.
Кстати сказать, подобный «погодный расклад» не по нраву очень многим жителям наукограда.
- Мы так ждали снег на новый год! А сейчас кругом жижа, слякоть и грязь, хоть бы 31-го числа снежок выпал, - надеется молодая мамочка Ирина ПРОХОРОВА.
Но даже, несмотря на такую непраздничную погоду, администрация Обнинска постаралась максимально компенсировать это яркими новогодними украшениями и разнообразными мероприятиями.
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