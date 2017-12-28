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28 декабря 2017
Благоустройство
В последний рабочий день 2017-го года депутаты Горсобрания проведут внеочередное заседание!
На этой неделе в правительстве области подвели итоги реализации этого проекта в 2017-м году. На благоустройство территорий Калужской области из федерального бюджета было выделено 220 миллионов рублей, 280 миллионов было добавлено из областного бюджета.
Если в уходящем году в программе участвовал 41 муниципалитет, то в следующем их количество возрастет до 57. А вот денег станет меньше, из федерального бюджета ожидается 152 миллиона рублей, а область добавит лишь 220 миллионов.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАШПА, на сегодняшний день еще не определена сумма, которую получит на эти цели наш город в 2018 году, хотя схема распределения средств между муниципалитетами останется прежней.
- Пока не известна точная сумма, я знаю, что сверх того, что планировалось по стандартному распределению, нам будет добавлены деньги на благоустройство Гурьяновского леса, потому что проект признан успешным, - резюмировал Шапша.
Мэр Обнинска надеется, что распределение финансирование по программе «Городская среда» пройдет уже в начале следующего года.
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