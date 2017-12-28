Обнинск
Новости
В последний рабочий день 2017-го года депутаты Горсобрания проведут внеочередное заседание!

28 декабря 2017
Благоустройство


В последний рабочий день 2017-го года депутаты Горсобрания проведут внеочередное заседание!

Вопрос на повестке дня всего один - проведение голосование по выбору общественной территории, которую будут благоустраивать в рамках программы «Городская среда» в 2018-м году.

На этой неделе в правительстве области подвели итоги реализации этого проекта в 2017-м году. На благоустройство территорий Калужской области из федерального бюджета было выделено 220 миллионов рублей, 280 миллионов было добавлено из областного бюджета.
Если в уходящем году в программе участвовал 41 муниципалитет, то в следующем их количество возрастет до 57. А вот денег станет меньше, из федерального бюджета ожидается 152 миллиона рублей, а область добавит лишь 220 миллионов.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАШПА, на сегодняшний день еще не определена сумма, которую получит на эти цели наш город в 2018 году, хотя схема распределения средств между муниципалитетами останется прежней.
- Пока не известна точная сумма, я знаю, что сверх того, что планировалось по стандартному распределению, нам будет добавлены деньги на благоустройство Гурьяновского леса, потому что проект признан успешным, - резюмировал Шапша.
Мэр Обнинска надеется, что распределение финансирование по программе «Городская среда» пройдет уже в начале следующего года.
 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 163

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #ородская среда, #депутаты, #благоустройств:


26 декабря 2017

Пешеходы на Гагарина боятся переломать ноги
Традиционно на планерке заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН докладывал о...
23 декабря 2017

Детскую площадку на Энгельса обещали осветить
Если в прошлое воскресенье дети вынуждены были играть на площадке проспекта Маркса в полной темноте,...
21 декабря 2017

Балабановцы обрели сердце
В соседнем с Обнинском Балабанове появилось сердце. Типовая архитектурная форма, которую можно увидеть...
19 декабря 2017

Отремонтированный железнодорожный мост в Балабанове пока не освещен
Как рассказал главный архитектор Балабанова Всеволод НЕРУШЕВ, ремонт пешеходного перехода на местном...
20 декабря 2017

В Балабанове приняли проблемную детскую площадку
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация, наконец, согласилась подписать акт приемки детской площадки...
18 декабря 2017

Обнинские дети воскресным вечером играли в темноте
Несмотря на то, что настоящей зимы из-за отсутствия снега в Обнинске не ощущается, праздничное настроение...
19 декабря 2017

В Балабанове возьмутся за тротуары
В следующем году в соседнем с Обнинском Балабанове сделают акцент на ремонт тротуаров. На них в расходной...
18 декабря 2017

Дефицит боровского бюджета составит почти 7 млн. рублей
Как рассказала начальник финансового отдела Боровска Светлана РАТТАС, расходная часть бюджета города...
14 декабря 2017

Обнинские депутаты определились с машино-местами и местами в школах
На этой неделе депутаты Обнинского Горсобрания утвердили местные нормативы градостроительного проектирования...
15 декабря 2017

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта
Приемка запланированных на этот год работ по программе капремонта в Боровском районе до сих пор полностью...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.