Обнинский «Хлебокомбинат» не намерен сворачивать торговые точки

За год Обнинск посетили больше пятидесяти тысяч человек

Недавняя новость о закрытии магазина «Горячий хлеб» на улице Курчатова вызвала большое негодование среди горожан.Начали даже поговаривать, что подобная судьба ожидает и остальные точки розничной продажи «Хлебокомбината», однако, как рассказали сами сотрудники, поводов для беспокойства у обнинцев нет.- Закрытие магазина на Курчатова связано с его нерентабельностью и только. В остальном же мы наоборот планируем расширяться, и в первую очередь это касается новых микрорайонов, - отметила менеджер по торговле предприятия Наталья ЗАБРОДИНА.Так, например, уже сегодня заработал магазин, расположенный в «Солнечной долине», а в следующем году планируется открыть еще несколько точек, но их будущее местоположение пока не оглашается.