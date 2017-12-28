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В районе Обнинска фура едва не помяла «Ниву»

28 декабря 2017
Происшествия


В районе Обнинска фура едва не помяла «Ниву»

Полчаса назад под Обнинском, в Жуковском районе, случилось ДТП, в котором серьезно пострадал водитель «Нивы».

В этот автомобиль на приличной скорости врезалась сзади идущая фура.

Как рассказали в обнинской городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, спасатели которого в настоящее время принимают участие в ликвидации последствий аварии, водителя «Нивы» госпитализировали с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга. К счастью, сидевшая с ним рядом супруга не получила ни единой царапины. Женщина просто повезло.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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