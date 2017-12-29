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29 декабря 2017
Образование
Будущие выпускники порадовали педагогов оценками
Сегодня в большинстве школ города последний учебный день.
Прежде чем отпустить своих подопечных на каникулы, в учебных заведениях провели региональный мониторинг оценки качества образования. Особенно волновали учителей результаты 9-классников и 11-классников, ведь ребятам весной предстоит сдавать государственные экзамены.
Из одной тысячи девятиклассников, писавших контрольную работу по алгебре, больше половины ребят получили четверки и пятерки. По геометрии показатели ниже: «хорошо» и «отлично» получили 42,4 процента учеников. По алгебре тройки получила треть школьников, по геометрии этот показатель выше - 44,4 процента. Двойки получили семь и тринадцать процентов учеников соответственно.
Такой пробел в геометрических знаниях педагоги связывают, во-первых, с тем, что долгие годы в заданиях ЕГЭ эта дисциплина отсутствовала, а во-вторых, с изменившимися реалиями жизни.
- Еще в начальной школе не сформированы навыки геометрического построения и пространственного представления. Раньше, когда еще не было социальных сетей, чтобы пойти в гости к другу, надо было пройти по улице, увидеть дома, таким образом, формировалось пространственное мышление, - уверена начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Одиннадцатиклассники тоже порадовали педагогов математическими знаниями. Четверки и пятерки получили более пятисот школьников, а двойки лишь семеро. Примечательно, что за год школьники смогли подтянуть свои результаты. И если в прошлом году двоечников было девять процентов, то в этом - 1,2 процента.
Аналогичные тесты провели и по русскому языку, более восьмидесяти процентов будущих выпускников не имеют проблем с орфографией, а вот расставлять запятые правильно могут не все.
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