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29 декабря 2017
Власть
Мэр Обнинска встретит Новый год дома
Поэтому кто-то отправляется в жаркие страны, кто-то совершает туристические поездки по другим городам, а кто-то встречает главную ночь года в ресторанах, благо предложений от последних много.
Глава обнинской администрации Владислав ШАПША к празднику подходит традиционно. Владислав Валерьевич не стал скрывать от журналистов портала Obninsk.Name, что предпочитает слушать бой курантов дома, находясь в кругу семьи. И этот Новый год не станет исключением.
Несмотря на то, что в выходные дни в Обнинске запланировано много культурно-массовых мероприятий, официально присутствовать на каком-либо из них мэр города не будет, хотя и игнорировать праздники не собирается.
- Мы обязательно выходим гулять в новогоднюю ночь, поэтому обязательно куда-нибудь зайдем, - пообещал Шапша.
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