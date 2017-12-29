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Мэр Обнинска встретит Новый год дома

29 декабря 2017
Власть


Мэр Обнинска встретит Новый год дома

В последнее время многие обнинцы стараются жить по принципу: как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Поэтому кто-то отправляется в жаркие страны, кто-то совершает туристические поездки по другим городам, а кто-то встречает главную ночь года в ресторанах, благо предложений от последних много.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША к празднику подходит традиционно. Владислав Валерьевич не стал скрывать от журналистов портала Obninsk.Name, что предпочитает слушать бой курантов дома, находясь в кругу семьи. И этот Новый год не станет исключением.

Несмотря на то, что в выходные дни в Обнинске запланировано много культурно-массовых мероприятий, официально присутствовать на каком-либо из них мэр города не будет, хотя и игнорировать праздники не собирается.

- Мы обязательно выходим гулять в новогоднюю ночь, поэтому обязательно куда-нибудь зайдем, - пообещал Шапша.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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