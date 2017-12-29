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29 декабря 2017
Благоустройство
Обнинские дизайнеры мечтают о стеклянных остановках
Однако новые конструкции сейчас выглядят удручающе. Большинство из них, если и не изгажены объявлениями, то заляпаны следами от таких наклеек.
Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name специалист отдела городского дизайна Татьяна БРАГИНА, рекламщики, отвечающие за внешний вид павильонов, свою работу выполняют исправно: - Есть человек, в обязанности которого входит ежедневное обследование конструкций и срывание объявлений.
Однако в битве со следами от клея специалисты пока проигрывают. По словам Брагиной, большинство химических средств для борьбы с надписями оставляют следы.
- Дело в том, что в основном химикаты предназначены для стекла, а у нас остановки из пластика, - пояснила Брагина.- Поэтому мы сейчас ведем работу, чтобы пластик заменили на стекла.
В случае если, рекламщики пойдут навстречу городу, внешний вид остановочных павильонов будет легче поддерживать в надлежащем состоянии. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя - вандалы.
Поэтому в администрации все-таки закупили специальный химикат, который предстоит опробовать. В случае, если продукция покажет хорошие результаты, ее будут использовать на всех остановочных павильонах города.
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