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В Боровске появится улица Рябиновая

29 декабря 2017
Общество


В Боровске появится улица Рябиновая

Депутаты боровской городской думы утвердили название новой улицы в микрорайоне Южном.

Местные жители предложили для выбора три варианта: Тихая, Звездная и Рябиновая, которой народные избранники большинством голосов и отдали свое предпочтение.

Председатель думы Николай КУЗНЕЦОВ предположил, что это название не случайно.

– Раз люди его предложили, значит у них там много рябин на улице, – заявил Николай Васильевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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