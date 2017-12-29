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29 декабря 2017
Силовики
Обнинские ДПС-ники задержали пьяного водилу
Причем во второй раз.
В первый раз, подвыпивший молодой человек 1989-го года рождения, попался сотрудникам ГИБДД еще в октябре. Тогда же его лишили прав.
И вот, пару месяцев спустя инспекторам, патрулировавшим улицу Ленина, вновь попалась на глаза до боли знакомая машина отечественного производства, за рулем которой находился лишенный прав парень. И снова в состоянии алкогольного опьянения!
За повторное злодеяние и вождение без прав обнинцу теперь грозит попрощаться со свободой на три года.
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