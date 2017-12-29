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29 декабря 2017
ЖКХ
Старый город и поселок «Мирный» остались без отопления!
Сидеть без дела сотрудникам коммунальных служб не приходится даже в преддверии новогодних праздников.
Так сегодня, в последний рабочий день для большинства горожан, сотрудникам МП «Теплоснабжение» предстоит устранить очередное ЧП.
В этот раз порыв произошел на трубопроводе в Старом городе, в связи с чем, весь район, а также поселок «Мирный» сегодня останутся без отопления в период с 9:00 и до окончания ремонтных работ.
Хотя на улице в ближайшее время ожидается плюсовая температура, сам инцидент в канун праздников вряд ли порадует горожан, однако, то, что поломкой займутся сегодня, когда на смене присутствует не только дежурная группа, а полный штат работников предприятия даёт надежду на быстрое разрешение проблемы.
К слову, подача горячий воды в дома не прервется, хоть и будет вестись по резервному каналу.
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