Обнинск
Новости
Старый город и поселок «Мирный» остались без отопления!

29 декабря 2017
ЖКХ


Старый город и поселок «Мирный» остались без отопления!

Сидеть без дела сотрудникам коммунальных служб не приходится даже в преддверии новогодних праздников.

Так сегодня, в последний рабочий день для большинства горожан, сотрудникам МП «Теплоснабжение» предстоит устранить очередное ЧП.

В этот раз порыв произошел на трубопроводе в Старом городе, в связи с чем, весь район, а также поселок «Мирный» сегодня останутся без отопления в период с 9:00 и до окончания ремонтных работ.

Хотя на улице в ближайшее время ожидается плюсовая температура, сам инцидент в канун праздников вряд ли порадует горожан, однако, то, что поломкой займутся сегодня, когда на смене присутствует не только дежурная группа, а полный штат работников предприятия даёт надежду на быстрое разрешение проблемы.

К слову, подача горячий воды в дома не прервется, хоть и будет вестись по резервному каналу.

 

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 198

Последние новости из рубрики «ЖКХ»:


25 декабря 2017

УК «Чип» отметила свой праздник вместе с жильцами
Год назад на обнинском рынке появились коммунальщики нового типа - УК «Чип». Руководство компании сразу...
21 декабря 2017

Уборку тротуаров в Старом городе передадут частникам
Вопрос с уборкой территорий особенно обостряется с приходом зимы. И если раньше обнинцы понимали, что...
20 декабря 2017

За подключение к обнинским очистным жителям Кабицыно придется заплатить
Вчера в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии прошло совещание о выведении кабицынских...
20 декабря 2017

В обнинском общежитии загорелась гнилая электропроводка
В Обнинске, в общежитии на Курчатова, 39, едва удалось избежать пожара. Из-за прогнившей электропроводки...
19 декабря 2017

Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии
Вчера в Обнинск наконец-то пришла настоящая зима с минусовой температурой и снегопадом. Для большинства...
18 декабря 2017

Жители области опасаются длительных отключений света
Сложным выдался вчерашний день для работников электросетей. Из-за неблагоприятных погодных условий жители...
18 декабря 2017

Весь снег с обнинских улиц «украли» коммунальщики?
Как рассказала сегодня на планерке у мэра начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, за...
18 декабря 2017

Мэр Обнинска не хочет, чтобы горожане становились «эквилибристами»
Несмотря на то, что декабрь в плане погодных сюрпризов оказался весьма сдержан на снегопады и метели,...
15 декабря 2017

Ремонтники перекрыли тротуар на Энгельса
Несмотря на то, что зима до сих пор полноправно не вступила в свои права, и низких температур за окном...
15 декабря 2017

Уборка тротуара на Маркса встанет городу в копеечку
Уже неоднократно горожане жаловались, что новенькая плитка на проспекте Маркса покрывается льдом, и периодически...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.