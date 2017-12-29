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29 декабря 2017
Криминал
В Обнинске завершилось расследование «кражи года»
Следственный отдел ОМВД России по городу Обнинску поставил точку в расследовании уголовного дела по факту крупной кражи имущества со склада.
На самом деле, вся история выглядит довольно интересно. Так, согласно материалам, несколько месяцев назад, молодой 24-летний парень взломал один из складов на Киевском шоссе, проник туда и методично вынес из помещения много всего разного на сумму, превышающую четыреста тысяч рублей.
Злоумышленник умудрился вынести коробки с кухонной утварью: ножи, ложки, вилки, тарелки, колеса от автомобилей, синтезатор, кондиционер и телефон. Кстати сказать, потерпевшим оказался предприниматель, которых перевез в Обнинск вещи из одного из московских кафе на хранение.
Похищенные вещи преступник хранил у своих знакомых и приятелей. Отметим, что часть уже возвращена владельцам. Более того, у молодого человека были так называемые подельники – еще двое парней, которые в момент кражи сидели в машине и ждали своего товарища.
Однако как они утверждают, друг просто попросил их помочь перевезти свои вещи и о факте кражи она ничего не знали.
В данный момент дальнейшую судьбу паренька решит суд. Надо сказать, что за совершенное преступление, парню грозит до шести лет тюрьмы.
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