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В Обнинске завершилось расследование «кражи года»

29 декабря 2017
Криминал


В Обнинске завершилось расследование «кражи года»

Следственный отдел ОМВД России по городу Обнинску поставил точку в расследовании уголовного дела по факту крупной кражи имущества со склада.

На самом деле, вся история выглядит довольно интересно. Так, согласно материалам, несколько месяцев назад, молодой 24-летний парень взломал один из складов на Киевском шоссе, проник туда и методично вынес из помещения много всего разного на сумму, превышающую четыреста тысяч рублей.

Злоумышленник умудрился вынести коробки с кухонной утварью: ножи, ложки, вилки, тарелки, колеса от автомобилей, синтезатор, кондиционер и телефон. Кстати сказать, потерпевшим оказался предприниматель, которых перевез в Обнинск вещи из одного из московских кафе на хранение.

Похищенные вещи преступник хранил у своих знакомых и приятелей. Отметим, что часть уже возвращена владельцам. Более того, у молодого человека были так называемые подельники – еще двое парней, которые в момент кражи сидели в машине и ждали своего товарища.

Однако как они утверждают, друг просто попросил их помочь перевезти свои вещи и о факте кражи она ничего не знали.

В данный момент дальнейшую судьбу паренька решит суд. Надо сказать, что за совершенное преступление, парню грозит до шести лет тюрьмы.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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