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Нерадивого отца ждет суровое наказание

29 декабря 2017
Общество


Нерадивого отца ждет суровое наказание

В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, имеющего большой долг по алиментам.

По информации следственного комитета по Калужской области, мировой суд еще два года назад вынес решение, согласно которому папаша обязан ежемесячно выплачивать бывшей жене средства в размере прожиточного минимума – 9 тысяч 316 рублей. Однако делать этого бывший глава семейства не собирался. В итоге сумма его долга превысила 150 тысяч рублей.

В феврале 2017 года неплательщик был подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток. Но и эта мера не заставила его устроиться на работу. Так что теперь его ждут принудительные работы, арест на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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