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В Обнинске всю ночь искали детей

30 декабря 2017
Происшествия


В Обнинске всю ночь искали детей

Вчера в Обнинске около девяти часов вечера пропали двое детей.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС при администрации города, 11-летние братья-близнецы отправились выгуливать собаку и не вернулись. Их родители забили тревогу.

Искали мальчишек всю ночь. И полиция, и спасатели, и родные. Состояние мамы было ужасным. Но, к счастью, буквально полчаса назад ребята объявились. Они сами пришли домой и сказали, что ночевали у одноклассника. Дескать, тот пригласил, и они не стали отказываться. А про маму как-то и не подумали.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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