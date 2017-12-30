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Руководитель Калужского УМВД уедет в столицу?

30 декабря 2017
Силовики


Руководитель Калужского УМВД уедет в столицу?

Об этом сообщил издательский дом «КоммерсантЪ».

Связано это с кадровыми перестановками в структуре МВД. По информации издания возглавлявший УМВД России по Калужской области, генерал-майор Сергей ПЛАХИХ назначен заместителем начальника ГУ МВД по Москве - начальником полиции.

Официального подтверждения этой информации нет, и на сайте УМВД России по Калужской области Сергей Владимирович значится в должности начальника.

Напомним, Сергей Плахих приехал в наш регион год назад, до этого он возглавлял УВД Восточного административного округа столицы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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