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Обнинский поджигатель хотел лишить жителей праздника

31 декабря 2017
Криминал


Обнинский поджигатель хотел лишить жителей праздника

Накануне новогодних праздников в Обнинске вновь активизировались поджигатели.

Как рассказал Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор МП «УЖКХ», в структуру которого входит аварийно-диспетчерская служба, в прошлом году вредители тоже стали поджигать электрические щитки в подъезде как раз накануне Нового года. Видимо, и в этом они решили не изменять своей «традиции».

В этот раз возгорание произошло на Белкинской, 47. Жильцы почувствовали запах гари в пятом часу утра и вызвали пожарных. Следом на место приехали и коммунальщики. Они и обнаружили, что неизвестный поджигатель пытался устроить пожар сразу на двух этажах, о чем явно свидетельствовали следы его деятельности. Но успел он навредить только на одной площадке, что тоже нанесло немалый ущерб: более 20 квартир на несколько часов остались без света.

Надо заметить, что работники «аварийки» и УК «ЧИП» очень старались устранить аварию до начала праздника. И у них все получилось.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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