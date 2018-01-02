Несколько сотен обнинских спортсменов встретлись на новогоднем фестивале

Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

С 17 по 20 декабря в Астрахани проходили Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек.

На днях в первом наукограде прошел традиционный Новогодний фестиваль.Уже не первый год тренеры одной из ведущих спортивных школ Обнинска ДЮСШ «Держава» устраивают для юных спортсменов необычные соревнования. На этот раз в фестивале приняли участие 300 детей в возрасте от трех до девяти лет. В рамках этой необычной новогодней встречи ребята смогли продемонстрировать свои спортивные навыки по разным направлениям: общефизическая подготовка, кудо и дзюдо.Стоит отметить, что эта спортивная встреча оказалась дружеской, потому грамотами, медалями и сладкими призами были награждены абсолютно все участники фестиваля.