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2 января 2018
Спорт
Несколько сотен обнинских спортсменов встретлись на новогоднем фестивале
Уже не первый год тренеры одной из ведущих спортивных школ Обнинска ДЮСШ «Держава» устраивают для юных спортсменов необычные соревнования. На этот раз в фестивале приняли участие 300 детей в возрасте от трех до девяти лет. В рамках этой необычной новогодней встречи ребята смогли продемонстрировать свои спортивные навыки по разным направлениям: общефизическая подготовка, кудо и дзюдо.
Стоит отметить, что эта спортивная встреча оказалась дружеской, потому грамотами, медалями и сладкими призами были награждены абсолютно все участники фестиваля.
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