Жителей Обнинска, мешающих коммунальщикам, будут штрафовать

Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

За год Обнинск посетили больше пятидесяти тысяч человек

Не секрет, что в период новогодних праздников работы у тружеников коммунального фронта становится значительно больше, особенно по части вывоза мусора.Однако, как показывает практика, содержать город в чистоте им зачастую мешают сами горожане. В частности, речь идет об автомобилистах, паркующих своих железных коней у контейнерных площадок, тем самым блокируя доступ специализированной технике к бакам.Но стоит отметить, что за подобную халатность, согласно действующему законодательству, полагается штраф. Так, рядовым гражданам за небрежно припаркованный автомобиль придется заплатить от 500 до 2 000 рублей, должностным лицам - от 1 000 до 5 000, юридические лица за нарушение правил рискуют выложить от 5 000 до 30 000 рублей!