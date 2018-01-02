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Жителей Обнинска, мешающих коммунальщикам, будут штрафовать

2 января 2018
Общество


Жителей Обнинска, мешающих коммунальщикам, будут штрафовать

Не секрет, что в период новогодних праздников работы у тружеников коммунального фронта становится значительно больше, особенно по части вывоза мусора.

Однако, как показывает практика, содержать город в чистоте им зачастую мешают сами горожане. В частности, речь идет об автомобилистах, паркующих своих железных коней у контейнерных площадок, тем самым блокируя доступ специализированной технике к бакам.

Но стоит отметить, что за подобную халатность, согласно действующему законодательству, полагается штраф. Так, рядовым гражданам за небрежно припаркованный автомобиль придется заплатить от 500 до 2 000 рублей, должностным лицам - от 1 000 до 5 000, юридические лица за нарушение правил рискуют выложить от 5 000 до 30 000 рублей!

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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