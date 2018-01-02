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2 января 2018
Наука и техника
Обнинские школьники смогут запустить свой спутник с борта МКС!
Региональный фонд содействия инновациям начал сбор заявок на проведение работ по развитию школьного космического движения.
Согласно задумке, мероприятие призвано вовлечь как можно больше молодежи в инновационную деятельность и популяризировать школьное космическое движение.
Так, если соискатели смогут получить грант, не превышающий трех миллионов рублей и успешно пройти все этапы, то уже в июле этого года, созданный школьниками настоящий космический спутник будет доставлен на МКС.
Если говорить о подробностях, то мероприятие должно включать такие блоки как: адаптация спутника для запуска с борта МКС, созданного с участием школьников образовательного центра «Сириус», установка антенны управления спутником, его запуск в околоземное пространство и так далее. Также необходимо принять участие в летней смене лагеря «Сириус» по космическому направлению.
Подать заявку на участие могут малые инновационные предприятия до 22-го января этого года. Сделать это можно через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru. Если возникнут сложности при заполнении заявки, то можно связаться с техподдержкой посредством электронной почты support@fasie.ru, или по телефону: +7 (495) 231-19-06 доб. 196.
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