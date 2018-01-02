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Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

2 января 2018
Строительство


Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

В последнее время разговоры и скандалы вокруг обанкротившейся компании СУ-155 как-то поутихли.

Напомним, что уже в прошлом году был сдан второй корпус, и многие люди наконец-то получили заветные ключи от квартир.

Однако этому предшествовали масштабные митинги, пикеты, тысячи писем во всевозможные инстанции не только Калужской области.

Это привело к тому, что дело сдвинулось с мертвой точки, ведь на сдачу дома, которое для многих оказалось праздником, приехал даже Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ.

Тем не менее, работы предстоит еще много. Государство гарантировало, что осенью этого года будет сдан и третий корпус, и, глядя на работы, проводимые на строительной площадке, хрупкая надежда постепенно превращается в уверенность.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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