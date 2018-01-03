|
3 января 2018
МЧС
В Обнинске неизвестный «шутник» продолжает разбрасывать сумки
Сегодня около часа дня в Обнинске опять была обнаружена бесхозная сумка.
Причем на вид почти новая. Неизвестные оставили ее возле Дома ученых. А бдительные прохожие заподозрили, что в ней может находиться взрывное устройство.
Как рассказали в управлении ГО и ЧС при администрации города Обнинска, сначала на место приехали полицейские, а следом подоспели и спасатели. Сумку открыли, а в ней оказался пакет с мусором.
Пока не ясно, кому понадобилось так глупо шутить. Возможно, в ближайшее время на этот вопрос помогут дать ответ видеокамеры, установленные по всему Обнинску в рамках программы «Безопасный город».
Просмотров: 188
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #сумка, #взрывчатка, #спасатели:
30 декабря 2017
В Обнинске всю ночь искали детей
Вчера в Обнинске около девяти часов вечера пропали двое детей. Как рассказали в управлении ГО и ЧС при
27 декабря 2017
Житель Обнинска полез за картошкой и умер
Вчера вечером в Обнинске, на улице Звездной, 13, был обнаружен труп мужчины. Несчастного нашли мертвым
25 декабря 2017
В Малоярославце сгорел дом
Сегодня ночью в соседнем с Обнинском Малоярославце на улице Фрунзе, 14 сгорел жилой дом. Как рассказали
21 декабря 2017
Обнинские алкоголики занимаются вредительством
На днях обнинские спасатели выставили на городских водоемах аншлаги, запрещающие выходить на лед. И,
21 декабря 2017
Спасатели начнут работать в усиленном режиме уже с понедельника
Начиная с понедельника и вплоть до 9-го января будущего года, обнинские спасатели будут переведены в
20 декабря 2017
В обнинском общежитии загорелась гнилая электропроводка
В Обнинске, в общежитии на Курчатова, 39, едва удалось избежать пожара. Из-за прогнившей электропроводки
20 декабря 2017
Талый снег затопил обнинские дачи
Сегодня обнинские спасатели эвакуировали с дачного поселка «Электромонтажник», расположенного в районе
19 декабря 2017
Двум жителям Обнинска понадобилась помощь медиков
Сегодня обнинские спасатели два раза выезжали на происшествия. Сначала на пульт системы 112 поступило
15 декабря 2017
На выходных в Обнинск придет настоящая весна!
Как сообщили сотрудники МЧС России по Калужской области, в эти выходные в Обнинск придет настоящая весна!
14 декабря 2017
Сотрудники МЧС напомнили обнинцам о правилах пожарной безопасности
В преддверии новогодних праздников, сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Обнинска была выпущена
Архив новостей
Самое оцененное
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
8 декабря 2017
Депутаты предрекают скорую смерть МП «ОПАТП»
То, что проблема муниципального транспорта в Обнинске достигла своего апогея,
Самое читаемое
Транспорт
22 декабря 2017
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
Мероприятия
26 декабря 2017
Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа
Лента новостей
2 января 2018
Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года
В...
29 декабря 2017
Обнинские ДПС-ники задержали пьяного водилу
Причем...
29 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали любителя «халявы»
Как...
29 декабря 2017
Мэр Обнинска встретит
В...
28 декабря 2017
Губернатор наградил почетной грамотой мэра Боровска
На...
28 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали мигранта с поддельным паспортом
Как...
28 декабря 2017
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
Еще...
27 декабря 2017
Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти
Несмотря...
27 декабря 2017
Председатель контрольно-счетной палаты поздравил обнинцев с Новым годом
Во...
26 декабря 2017
Под Обнинском горит дом, а хозяин успел спастись
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
2
6
В Обнинске всю ночь искали детей
3
6
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
4
2
Бездействие и равнодушие властей губит многодетные семьи!
5
1
Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
3
7
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
4
6
В Обнинске всю ночь искали детей
5
6
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
811
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2450
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.