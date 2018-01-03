Обнинск
Новости
В Обнинске неизвестный «шутник» продолжает разбрасывать сумки

3 января 2018
МЧС


В Обнинске неизвестный «шутник» продолжает разбрасывать сумки

Сегодня около часа дня в Обнинске опять была обнаружена бесхозная сумка.

Причем на вид почти новая. Неизвестные оставили ее возле Дома ученых. А бдительные прохожие заподозрили, что в ней может находиться взрывное устройство.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС при администрации города Обнинска, сначала на место приехали полицейские, а следом подоспели и спасатели. Сумку открыли, а в ней оказался пакет с мусором.

Пока не ясно, кому понадобилось так глупо шутить. Возможно, в ближайшее время на этот вопрос помогут дать ответ видеокамеры, установленные по всему Обнинску в рамках программы «Безопасный город».

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 188

Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #сумка, #взрывчатка, #спасатели:


30 декабря 2017

В Обнинске всю ночь искали детей
Вчера в Обнинске около девяти часов вечера пропали двое детей. Как рассказали в управлении ГО и ЧС при...
27 декабря 2017

Житель Обнинска полез за картошкой и умер
Вчера вечером в Обнинске, на улице Звездной, 13, был обнаружен труп мужчины. Несчастного нашли мертвым...
25 декабря 2017

В Малоярославце сгорел дом
Сегодня ночью в соседнем с Обнинском Малоярославце на улице Фрунзе, 14 сгорел жилой дом. Как рассказали...
21 декабря 2017

Обнинские алкоголики занимаются вредительством
На днях обнинские спасатели выставили на городских водоемах аншлаги, запрещающие выходить на лед. И,...
21 декабря 2017

Спасатели начнут работать в усиленном режиме уже с понедельника
Начиная с понедельника и вплоть до 9-го января будущего года, обнинские спасатели будут переведены в...
20 декабря 2017

В обнинском общежитии загорелась гнилая электропроводка
В Обнинске, в общежитии на Курчатова, 39, едва удалось избежать пожара. Из-за прогнившей электропроводки...
20 декабря 2017

Талый снег затопил обнинские дачи
Сегодня обнинские спасатели эвакуировали с дачного поселка «Электромонтажник», расположенного в районе...
19 декабря 2017

Двум жителям Обнинска понадобилась помощь медиков
Сегодня обнинские спасатели два раза выезжали на происшествия. Сначала на пульт системы 112 поступило...
15 декабря 2017

На выходных в Обнинск придет настоящая весна!
Как сообщили сотрудники МЧС России по Калужской области, в эти выходные в Обнинск придет настоящая весна!
14 декабря 2017

Сотрудники МЧС напомнили обнинцам о правилах пожарной безопасности
В преддверии новогодних праздников, сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Обнинска была выпущена...


 Архив новостей
Самое читаемое
Транспорт
22 декабря 2017

В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
В период новогодних праздников будет изменено расписание движения пригородных электропоездов. Коснется...
Торговля
22 декабря 2017

В Обнинске закрылся торгово-выставочный центр «ЦИПК»
Торговый центр, работающий еще с 90-х годов, прекратил свое существование по-тихому. Как сообщили порталу...
Мероприятия
26 декабря 2017

Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа
Не за горами Новый Год. Большинство обнинцев уже нарядили елки, накупили мандаринов и шампанского и готовятся...
Криминал
20 декабря 2017

В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину
В наукограде завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин: 32-летнего иностранного...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.