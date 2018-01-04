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Обнинцев приглашают на областной православный фестиваль

4 января 2018
Мероприятия


Обнинцев приглашают на областной православный фестиваль

В последний день «новогодних каникул», а именно в понедельник, 8-го числа, в Городском дворце культуры состоится ХХ Областной православный фестиваль народного творчества.

Мероприятие будет приурочено к празднику Рождества Христова, что, собственно, понятно из самого названия – «Рождественская звезда».

Так, начиная уже с полудня перед, гостями выступят творческие коллективы, певцы и другие деятели искусства не только наукограда, но и приглашенные таланты. Кроме того будет организованно театрализованное представление «Звезды Рождественской сиянье» и выставка. В общем, будет интересно и весело. К слову, вход на мероприятие свободный.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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