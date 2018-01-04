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Под Обнинском в пожаре погибли двое подростков

4 января 2018
Происшествия


Под Обнинском в пожаре погибли двое подростков

Страшная трагедия сегодня ночью произошла в соседнем с Обнинском Жуковском районе.

Там при пожаре погибли две девочки: 14 и 16 лет.

Как рассказал начальник службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, в СНТ «Истье», расположенном возле деревни Чериково, в три часа ночи загорелась одна из дач, в которой в это время спали родители их дочери-подростки. Девочки ночевали на втором, мансардном, этаже, взрослые – на первом. Мужчина и женщина проснулись в тот самый момент, когда мансарда уже вовсю полыхала, и путь туда был отрезан. Дети уже были мертвы.

Взрослые выбежали на улицу и вызвали пожарных. Когда те приехали на место, дачный дом горел открытым пламенем. Уже установлено, что возгорание спровоцировал неисправный электрообогреватель, который работал в комнате сестер.

Позже стало известно, что семья постоянно проживает в Москве, а на дачу ее члены приехали отметить Новый год и день рождения отца.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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