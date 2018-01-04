Мошенники продолжают «наживаться» на доверии обнинцев

Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года

Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав

Об этом сообщил издательский дом «КоммерсантЪ». Связано это с кадровыми перестановками в структуре МВД.