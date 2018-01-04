Обнинск
Новости
Мошенники продолжают «наживаться» на доверии обнинцев

4 января 2018
Силовики


Мошенники продолжают «наживаться» на доверии обнинцев

Немалое количество раз сотрудники обнинской полиции призывали граждан к бдительности, распространяли памятки, в том числе через местные СМИ, как не поддаться на уловку мошенников, но, тем не менее, доверчивые жители наукограда по-прежнему предпочитают попадаться «на удочку».

Так, недавно одна из жительниц Обнинска обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенники заставили ее добровольно расстаться с 95 тысячами рублей. Согласно показаниям, женщине якобы позвонила ее дочь и сообщила, что находится в полиции, после чего передала трубку якобы полицейскому. Мужчина на том конце провода пояснил испуганной матери, что девушку задержали за незаконное распространение наркотиков и предложил уладить дело «мирным» путем – переведя ему деньги через банкомат.

Также лже-полицейский потребовал порвать чеки после того, как деньги будут переведены, и ждать его у одного из местных ТЦ, куда он привезет дочь. К назначенному времени, понятное дело, никто не явился. После чего женщина решилась позвонить своей дочери напрямую и с удивлением обнаружила, что девушка ни в какие передряги не попадала и все время находилась у себя дома.

По факту на данный момент возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка в очередной раз предупреждают обнинцев, что телефонные звонки от мошенников, в которых они сообщают родственникам, что за денежное вознаграждение можно освободить сына, дочь, внука или внучку от уголовной ответственности за какое либо преступление - один из самых распространенных видов мошенничества.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

Все статьи
автора
Просмотров: 116

Последние новости из рубрики «Силовики»:


30 декабря 2017

Руководитель Калужского УМВД уедет в столицу?
Об этом сообщил издательский дом «КоммерсантЪ». Связано это с кадровыми перестановками в структуре МВД.
28 декабря 2017

Обнинского бизнесмена осудят за неуплату налогов
Следственными органами по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего...
29 декабря 2017

Обнинские ДПС-ники задержали пьяного водилу
Причем во второй раз. В первый раз, подвыпивший молодой человек 1989-го года рождения, попался сотрудникам...
26 декабря 2017

Боровский военком недоволен поддержкой в поиске уклонистов
Начальник военного комиссариата Боровского района Николай МАРКИДОНОВ рассказал о трудностях, которые...
15 декабря 2017

Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях
На днях сотрудники обнинской полиции провели встречу с учащимися пятого и седьмого классов (кадеты) лицея...
13 декабря 2017

Охранять порядок в период новогодних праздников обнинским полицейским помогут дружинники
Новогодние праздники уже не за горами, а потому блюстители порядка уже перешли на усиленный режим несения...
13 декабря 2017

В следственном отделе Обнинска выслушают жителей города
19 декабря с 10.00 до 12.00 часов в следственном отделе по городу Обнинску пройдет прием граждан. Проведет...
11 декабря 2017

В Боровском районе увеличилось количество зарегистрированных преступлений
Как рассказал начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, криминальная обстановка отличается...
10 декабря 2017

Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав
Судебные приставы Обнинска смогли взыскать задолженность с безответственного отца, которая за несколько...
5 декабря 2017

Жителя Белоусова накажут за незаконное хранение карабина
Под Обнинском, в соседнем Жуковском районе, возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.