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4 января 2018
Силовики
Мошенники продолжают «наживаться» на доверии обнинцев
Немалое количество раз сотрудники обнинской полиции призывали граждан к бдительности, распространяли памятки, в том числе через местные СМИ, как не поддаться на уловку мошенников, но, тем не менее, доверчивые жители наукограда по-прежнему предпочитают попадаться «на удочку».
Так, недавно одна из жительниц Обнинска обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенники заставили ее добровольно расстаться с 95 тысячами рублей. Согласно показаниям, женщине якобы позвонила ее дочь и сообщила, что находится в полиции, после чего передала трубку якобы полицейскому. Мужчина на том конце провода пояснил испуганной матери, что девушку задержали за незаконное распространение наркотиков и предложил уладить дело «мирным» путем – переведя ему деньги через банкомат.
Также лже-полицейский потребовал порвать чеки после того, как деньги будут переведены, и ждать его у одного из местных ТЦ, куда он привезет дочь. К назначенному времени, понятное дело, никто не явился. После чего женщина решилась позвонить своей дочери напрямую и с удивлением обнаружила, что девушка ни в какие передряги не попадала и все время находилась у себя дома.
По факту на данный момент возбуждено уголовное дело.
Стражи правопорядка в очередной раз предупреждают обнинцев, что телефонные звонки от мошенников, в которых они сообщают родственникам, что за денежное вознаграждение можно освободить сына, дочь, внука или внучку от уголовной ответственности за какое либо преступление - один из самых распространенных видов мошенничества.
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