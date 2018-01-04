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Обнинская полиция раскрыла кражу по «горячим следам»

4 января 2018
Криминал


Обнинская полиция раскрыла кражу по «горячим следам»

В Обнинске сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении кражи телефона и денежных средств.

Дорогой мобильник и семь тысяч рублей украли у жительницы наукограда в одном из торговых центров города. Как она сама пояснила сотрудникам полиции, все это находилось в кошельке.

По данному заявлению сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что кражу совершила 55-летняя жительница соседнего Жукова, не имеющая постоянного источника дохода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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