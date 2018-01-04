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4 января 2018
Криминал
Обнинская полиция раскрыла кражу по «горячим следам»
В Обнинске сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении кражи телефона и денежных средств.
Дорогой мобильник и семь тысяч рублей украли у жительницы наукограда в одном из торговых центров города. Как она сама пояснила сотрудникам полиции, все это находилось в кошельке.
По данному заявлению сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что кражу совершила 55-летняя жительница соседнего Жукова, не имеющая постоянного источника дохода.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
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