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Обнинск отпраздновал Рождество без происшествий

7 января 2018
Мероприятия


Обнинск отпраздновал Рождество без происшествий

Мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, традиционно посещает немало жителей наукограда, что для сотрудников правоохранительных органов является поводом для особенной бдительности.

Впрочем, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в этот раз и в Обнинске и в остальных субъектах региона гуляния и службы прошли без происшествий, что говорит о высоком профессионализме стражей порядка.

Стоит отметить, что в этот раз сотрудники полиции обеспечивали безопасность граждан не в одиночку.

На помощь правоохранителям вышли члены народных дружин, казаки и даже представители частных охранных компаний.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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