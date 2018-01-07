|
7 января 2018
Дороги
Состояние дороги в районе обнинской плотины вновь требует внимания властей
Из года в год здесь можно наблюдать одну и ту же картину, когда старательно ремонтируемое дорожниками полотно после зимы «сходит» вместе со снегом.
В этом году, учитывая мягкие погодные условия, этот процесс можно наблюдать, что называется, в действии. После пары перепадов температуры дорога в районе плотины уже начала покрываться трещинами и выбоинами, а ведь зима еще толком и начаться не успела!
Последний капитальный ремонт асфальта проводился здесь в конце лета, и до недавнего времени качество его не вызывало никаких нареканий, однако теперь, судя по всему, избежать новых затрат на приведение этого участка в порядок бюджету города никак не удастся.
Виновниками этой ежегодной эпопеи называют водителей тяжеловесных песковозов, идущих со стороны Потресовского карьера. И несмотря на то, что главой наукограда Владиславом ШАПШОЙ с перевозчиками в последние годы были достигнуты договоренности о софинансировании этих восстановительных работ, надеяться, что ситуация здесь в корне изменится, в ближайшее время не приходится.
Просмотров: 131
Последние новости из рубрики «Дороги»:
25 декабря 2017
В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы
Надо сказать, что в последнее время в Обнинске штрафы за нарушение правил дорожного движения получают
25 декабря 2017
Обнинская ГИБДД наведет порядок на улице Чайковского
Недавно жители улицы Чайковского, расположенной в районе поселка Обнинский, обратились к сотрудникам
22 декабря 2017
В следующем году в Обнинске по-новому подсветят пешеходные переходы
В этом году на обновленном пешеходном переходе возле «Триумф Плазы» было введено так называемое контурное
21 декабря 2017
Обнинские чиновники предпочли безопасность красоте
На состоявшейся сегодня комиссии по безопасности дорожного движения основное внимание было уделено строительству
18 декабря 2017
В обнинской администрации намерены взяться за владельцев «ракушек»
В этом году чиновники объявили настоящую войну уличным торговцам, проводя постоянные рейды и демонтируя
15 декабря 2017
«Автодор» подтвердил повышение платы за проезд по «Киевке»
Еще в начале недели сарафанное радио разнесло весть о том, что платить за поездку в областной центр обнинцам
13 декабря 2017
В Балабанове управляющие компании создают для горожан полоски безопасности
В администрации соседнего с Обнинском Балабанова призвали управляющие компании внимательно отнестись
11 декабря 2017
Жителям Обнинска пообещали чистые дороги и никаких неудобств
Если в этом году обнинские коммунальщики с горем пополам справляются с расчисткой дорог и дворов от снега,
6 декабря 2017
В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На днях депутаты Обнинского Горсобрания вновь затронули тему ремонта улицы Лесной, которая, как известно,
4 декабря 2017
«День жестянщика» не пришел в Обнинск благодаря коммунальщикам
Об этом на прошедшей сегодня планерке в городской администрации доложил начальник ОГИБДД ОМВД России
Архив новостей
Самое оцененное
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
18 декабря 2017
В ФЭИ прогнозируют создание трех тысяч новых рабочих мест
По словам генерального директора института Андрея ГОВЕРДОВСКОГО,
Самое читаемое
Силовики
29 декабря 2017
Обнинские ДПС-ники задержали пьяного водилу
Мероприятия
26 декабря 2017
Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа
Лента новостей
7 января 2018
Обнинск отпраздновал Рождество без происшествий
Мероприятия,...
4 января 2018
Обнинская полиция раскрыла кражу по «горячим следам»
В...
4 января 2018
Под Обнинском в пожаре погибли двое подростков
Страшная...
2 января 2018
Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года
В...
29 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали любителя «халявы»
Как...
29 декабря 2017
Мэр Обнинска встретит
В...
28 декабря 2017
Губернатор наградил почетной грамотой мэра Боровска
На...
28 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали мигранта с поддельным паспортом
Как...
28 декабря 2017
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
Еще...
27 декабря 2017
Председатель контрольно-счетной палаты поздравил обнинцев с Новым годом
Во...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
2
6
В Обнинске всю ночь искали детей
3
2
Бездействие и равнодушие властей губит многодетные семьи!
4
1
Состояние дороги в районе обнинской плотины вновь требует внимания властей
5
1
Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
3
7
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
4
6
В Обнинске всю ночь искали детей
5
6
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
Доска объявлений
События
92
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
811
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2449
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.