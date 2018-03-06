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Обнинские депутаты обошли калужских коллег

6 марта 2018
Власть


Обнинские депутаты обошли калужских коллег

Сегодня в областном центре прошел съезд депутатов представительных органов Калужской области.

Кроме избранников народа со всего региона, мероприятие посетили депутаты Госдумы Геннадий СКЛЯР и Александр АВДЕЕВ, председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН, а также губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Анатолий Дмитриевич выступил с очень хорошим, вдохновляющим докладом, он ставил перед нами задачи, которые необходимо решать, - рассказал порталу Obninsk.Name председатель Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН.

По словам Владимира Васильевича, речь шла о решении вопросов благоустройства, экологии, также глава региона затронул вопрос формирования Северной агломерации.

В свою очередь, сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША, также выступавший на съезде, сравнил депутатскую деятельность с волонтерской, так как большинство избранников народа работают в Горсобраниина не на постоянной основе.

Кроме того, наукоградские депутаты завоевали первое место в областном конкурсе на лучший представительский орган среди городских округов.

- Мы всегда Калуге проигрывали, а в этот раз выиграли, - с гордостью заявил Викулин.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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