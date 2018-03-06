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6 марта 2018
Власть
Обнинские депутаты обошли калужских коллег
Кроме избранников народа со всего региона, мероприятие посетили депутаты Госдумы Геннадий СКЛЯР и Александр АВДЕЕВ, председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН, а также губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ.
- Анатолий Дмитриевич выступил с очень хорошим, вдохновляющим докладом, он ставил перед нами задачи, которые необходимо решать, - рассказал порталу Obninsk.Name председатель Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН.
По словам Владимира Васильевича, речь шла о решении вопросов благоустройства, экологии, также глава региона затронул вопрос формирования Северной агломерации.
В свою очередь, сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША, также выступавший на съезде, сравнил депутатскую деятельность с волонтерской, так как большинство избранников народа работают в Горсобраниина не на постоянной основе.
Кроме того, наукоградские депутаты завоевали первое место в областном конкурсе на лучший представительский орган среди городских округов.
- Мы всегда Калуге проигрывали, а в этот раз выиграли, - с гордостью заявил Викулин.
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