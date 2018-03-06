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6 марта 2018
Медицина
Обнинску удалось избежать гриппа
Заболеваемость незначительно увеличилась во всех возрастных группах и снизилась у школьников.
Всего же в регионе зафиксировано 37 случаев гриппа. И отрадно, что нет ни одного заболевшего в Обнинске. По мнению главного санитарного врача города Владимира Маркова, наукограду удалось избежать этого заболевания благодаря активно проведенной прививочной кампании. Осенью город получил 6 тысяч детских вакцин и столько же взрослых. И все они были использованы по назначению.
При этом несколько возросло число других ОРВИ. За последнюю неделю в Обнинске заболели ОРВИ 874 человека, из которых 485 – дети.
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