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Обнинску удалось избежать гриппа

6 марта 2018
Медицина


Обнинску удалось избежать гриппа

За последнюю неделю в Калужской области зарегистрировано 8981 случай ОРВИ и гриппа.

Заболеваемость незначительно увеличилась во всех возрастных группах и снизилась у школьников.

Всего же в регионе зафиксировано 37 случаев гриппа. И отрадно, что нет ни одного заболевшего в Обнинске. По мнению главного санитарного врача города Владимира Маркова, наукограду удалось избежать этого заболевания благодаря активно проведенной прививочной кампании. Осенью город получил 6 тысяч детских вакцин и столько же взрослых. И все они были использованы по назначению.

При этом несколько возросло число других ОРВИ. За последнюю неделю в Обнинске заболели ОРВИ 874 человека, из которых 485 – дети.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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