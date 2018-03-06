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Мигранты приехали в Обнинск с фальшивыми правами

6 марта 2018
Миграция


Мигранты приехали в Обнинск с фальшивыми правами

Сотрудники ГИБДД города Обнинска выявили двух водителей-мигрантов из Средней Азии с фальшивыми водительскими правами.

Как рассказала инспектор ГИБДД наукограда Наталья КУЛЬКОВА, оба молодых человека прибыли к нам из Таджикистана и права у них были таджикского образца, но с признаками подделки.

Полицейских смутила исправленная дата выдачи водительских удостоверений, а также многочисленные «затертости» на документах. В настоящее время эти преступления расследует отдел дознания ОМВД города Обнинска. По обоим фактам заведены уголовные дела.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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