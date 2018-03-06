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6 марта 2018
Миграция
Мигранты приехали в Обнинск с фальшивыми правами
Сотрудники ГИБДД города Обнинска выявили двух водителей-мигрантов из Средней Азии с фальшивыми водительскими правами.
Полицейских смутила исправленная дата выдачи водительских удостоверений, а также многочисленные «затертости» на документах. В настоящее время эти преступления расследует отдел дознания ОМВД города Обнинска. По обоим фактам заведены уголовные дела.
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