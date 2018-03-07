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В Обнинске не будут “жестить” с уличными торговцами цветами

7 марта 2018
Торговля


В Обнинске не будут “жестить” с уличными торговцами цветами

Не секрет, что в преддверии Международного женского дня торговцы цветами активизируются.

Это как раз тот случай, когда день год кормит. В областном центре загодя вступили в бой с несанкционированной уличной торговлей. В Обнинске, по словам начальника управления потребительского рынка транспорта и связи Анны КРАСИКОВОЙ, полицейские и чиновники тоже выйдут в рейд.

Однако как призналась Анна Всеволодовна, эти дни – единственный случай, когда проверяющие не знают, как лучше - выгонять торговцев цветами или оставить в покое. Ведь для горожан эти цветочные базары уже давно стали символами весны и даже создают праздничное настроение.

- Когда начинаем проверять торговые точки, как правило, очень сильно сопротивляются не столько продавцы, сколько покупатели товара. Они просят, чтобы пару дней разрешили торговать цветами постоять, чтобы люди могли их спокойно купить и подарить тем, кому планировали, - вспоминает Красикова.

В управлении потребительского рынка транспорта и связи намерены искать золотую середину, чтобы и горожанам угодить и порядок на улицах соблюсти. Однако если торговля цветами будет осуществляться на проезжей части или как-либо мешать людям, в таких случаях проверяющие будут неумолимы и попросят предпринимателей удалиться. Но здесь против контролеров играет главный закон рынка.

- Нужно быть объективными и признать, что пресечь уличную торговлю в праздничные дни практически невозможно, потому что такие точки вырастают как грибы после дождя и в самых неожиданных местах. И даже после того, как этот торговый объект проверят полицейские и наши сотрудники, не факт, что на этом же месте торговля не возобновится снова, - прокомментировала Анна Красикова.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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