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Обнинские депутаты хотят активизировать электорат

7 марта 2018
Мероприятия


Обнинские депутаты хотят активизировать электорат

Вчера на подъездах домов 38 микрорайона появилось объявление о том, что депутат Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН 13 марта встретится с жителями тридцатого округа в «Центре досуга».

Как стало известно порталу Obninsk.Name, поговорить с населением Владимир Васильевич решил о проекте «Городская среда».

- Мы проводим такие встречи, потому что некоторые удивляются, почему вдруг в Гурьяновском лесу вдруг появились архитектурные формы, почему Маркса делают. Вот депутаты и стараются донести до населения, что такое проект «Городская среда», как эта программа финансируется, как определяются объекты, - рассказал Наволокин.

В свою очередь он заметил, что уже не первый год проводит подобные встречи с населением своего округа. Аналогичную работу ведут и по линии ТОС, не отстают и другие депутаты, однако активность горожан, проживающих в микрорайоне, достаточно низкая, хотя живут там, в основном, молодые люди.

- Буду людей призывать благоустраивать дворовые территории, потому что по 30-му округу только один дом – Курчатова, 54 проголосовал за то, чтобы обустроили дворовую территорию, остальные как-то вяло на это реагируют, - пояснил Владимир Наволокин.

Начало мероприятия в 18 часов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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