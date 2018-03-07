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7 марта 2018
Мероприятия
Обнинские депутаты хотят активизировать электорат
Как стало известно порталу Obninsk.Name, поговорить с населением Владимир Васильевич решил о проекте «Городская среда».
- Мы проводим такие встречи, потому что некоторые удивляются, почему вдруг в Гурьяновском лесу вдруг появились архитектурные формы, почему Маркса делают. Вот депутаты и стараются донести до населения, что такое проект «Городская среда», как эта программа финансируется, как определяются объекты, - рассказал Наволокин.
В свою очередь он заметил, что уже не первый год проводит подобные встречи с населением своего округа. Аналогичную работу ведут и по линии ТОС, не отстают и другие депутаты, однако активность горожан, проживающих в микрорайоне, достаточно низкая, хотя живут там, в основном, молодые люди.
- Буду людей призывать благоустраивать дворовые территории, потому что по 30-му округу только один дом – Курчатова, 54 проголосовал за то, чтобы обустроили дворовую территорию, остальные как-то вяло на это реагируют, - пояснил Владимир Наволокин.
Начало мероприятия в 18 часов.
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