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7 марта 2018
Экология
Фонд « Усадьба Белкино» просит рыбаков принять участие в спасении рыбы
Дабы избежать печальной ситуации прошлого года, когда в Белкинских прудах из-за нехватки кислорода начала массово гибнуть рыба, представители фонда «Усадьба Белкино» намерены бурить лед.
Приступить к этой нелегкой работе они собираются в будущий понедельник.
- Мы рады будем принять любую помощь со стороны горожан, и от рыбаков в частности, - обращается к общественности директор фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ. - Но хочу сразу предупредить горожан, которые приходят на пруды кататься на «ватрушках» - будьте внимательны и осторожны, чтобы не дай Бог, не угодить в лунку!
К слову, как добавил Андрей Владимирович, рыбный «ассортимент» в Белкинских прудах в этом году весьма богат и разнообразен. К примеру, сегодня там можно встретить метровую щуку…
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