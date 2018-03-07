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Фонд « Усадьба Белкино» просит рыбаков принять участие в спасении рыбы

7 марта 2018
Экология


Фонд « Усадьба Белкино» просит рыбаков принять участие в спасении рыбы

Дабы избежать печальной ситуации прошлого года, когда в Белкинских прудах из-за нехватки кислорода начала массово гибнуть рыба, представители фонда «Усадьба Белкино» намерены бурить лед.

Приступить к этой нелегкой работе они собираются в будущий понедельник.

- Мы рады будем принять любую помощь со стороны горожан, и от рыбаков в частности, - обращается к общественности директор фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ. - Но хочу сразу предупредить горожан, которые приходят на пруды кататься на «ватрушках» - будьте внимательны и осторожны, чтобы не дай Бог, не угодить в лунку!

К слову, как добавил Андрей Владимирович, рыбный «ассортимент» в Белкинских прудах в этом году весьма богат и разнообразен. К примеру, сегодня там можно встретить метровую щуку…

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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