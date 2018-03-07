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7 марта 2018
Общество
Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне
Как рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, в весеннем сезоне жителей наукограда ждут еще три сельскохозяйственных ярмарки.
Причем, одна из них будет организована только по просьбе обнинцев.
- Ярмарки всегда пользуются большой популярностью среди городского населения. Последняя, которая состоялась в начале марта, собрала пять тысяч покупателей, причем первый пришел даже за два часа до открытия, - сказала Анна Всеволодовна.
Так, следующая ярмарка состоится 17-го марта, предпоследняя – 28 апреля и финальная, организованная по просьбам жителей наукограда – уже в мае.
Как отметила Анна Красикова, майская ярмарка будет посвящена продаже саженцев, рассады и садово-огородного инвентаря.
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