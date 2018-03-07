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Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне

7 марта 2018
Общество


Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне

Как рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, в весеннем сезоне жителей наукограда ждут еще три сельскохозяйственных ярмарки.

Причем, одна из них будет организована только по просьбе обнинцев.

- Ярмарки всегда пользуются большой популярностью среди городского населения. Последняя, которая состоялась в начале марта, собрала пять тысяч покупателей, причем первый пришел даже за два часа до открытия, - сказала Анна Всеволодовна.

Так, следующая ярмарка состоится 17-го марта, предпоследняя – 28 апреля и финальная, организованная по просьбам жителей наукограда – уже в мае.

Как отметила Анна Красикова, майская ярмарка будет посвящена продаже саженцев, рассады и садово-огородного инвентаря.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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