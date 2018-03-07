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7 марта 2018
Силовики
Главный полицейский Обнинска поздравил своих прекрасных коллег
А сегодня поздравления в свой адрес женщины получают от своих коллег.
Так, например, не остались лишенными внимания сотрудницы обнинской полиции. С наступающим праздником их поздравил начальник ОМВД подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.
В праздничной атмосфере дамам в погонах вручили дамам букеты цветов, благодарственные письма и подарки. Со словами поздравления выступили руководители служб и поздравлений. Также с праздником сотрудниц полиции поздравил председатель совета ветеранов ОМВД Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.
Приятным сюрпризом стали поздравления от приглашенных на торжественное мероприятие представителей общественных организаций и учреждений.
Сегодня в обнинском ОМВД женщины работают во всех подразделениях наравне с мужчинами. Ежедневно заступают на службу сотрудницы патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, уголовного розыска, дежурной части, ГИБДД. Расследованием уголовных дел занимаются следователи и дознаватели, а профилактикой подростковой преступности – сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних. Представительницы прекрасного пола также работают в отделе по работе с личным составом, службе связи и взаимодействию со средствами массовой информации, отделе делопроизводства, исполнения административного законодательства, тыловой службе и бухгалтерии.
Каждая из прекрасных дам, от сержанта до подполковника, ежедневно добросовестно выполняет свои служебные обязанности и вносит свой вклад в слаженную работу отдела.
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