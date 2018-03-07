Обнинск
Новости
Главный полицейский Обнинска поздравил своих прекрасных коллег

7 марта 2018
Силовики


Главный полицейский Обнинска поздравил своих прекрасных коллег

Уже завтра все представительны прекрасного пола отметят свой «профессиональный» праздник.

А сегодня поздравления в свой адрес женщины получают от своих коллег.

Так, например, не остались лишенными внимания сотрудницы обнинской полиции. С наступающим праздником их поздравил начальник ОМВД подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.

В праздничной атмосфере дамам в погонах вручили дамам букеты цветов, благодарственные письма и подарки. Со словами поздравления выступили руководители служб и поздравлений. Также с праздником сотрудниц полиции поздравил председатель совета ветеранов ОМВД Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.

Приятным сюрпризом стали поздравления от приглашенных на торжественное мероприятие представителей общественных организаций и учреждений.

Сегодня в обнинском ОМВД женщины работают во всех подразделениях наравне с мужчинами. Ежедневно заступают на службу сотрудницы патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, уголовного розыска, дежурной части, ГИБДД. Расследованием уголовных дел занимаются следователи и дознаватели, а профилактикой подростковой преступности – сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних. Представительницы прекрасного пола также работают в отделе по работе с личным составом, службе связи и взаимодействию со средствами массовой информации, отделе делопроизводства, исполнения административного законодательства, тыловой службе и бухгалтерии.

Каждая из прекрасных дам, от сержанта до подполковника, ежедневно добросовестно выполняет свои служебные обязанности и вносит свой вклад в слаженную работу отдела.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 377

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #марта, #международный женский день, #женщины полицейские:


7 марта 2018

Еще один обнинский папаша испугался сесть в тюрьму
Житель Обнинска оплатил 290-тысячную задолженность по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной...
6 марта 2018

Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
В преддверии Международного женского дня глава обнинской администрации Владислав ШАПША решил поздравить...
2 марта 2018

Для обнинских женщин споют Фотий, Королев и Матвейчук
В период празднования самой «нежной» даты в календаре – Международного женского дня, в Обнинске пройдет...
1 марта 2018

Обнинские полицейские показали себя с творческой стороны
Недавно в ДК ФЭИ прошел первый этап фестиваля художественной самодеятельности среди работников органов...
1 марта 2018

Житель Обнинска ответит за то, что продал арестованный автомобиль
По результатам проверки обнинской городской прокуратуры заведено уголовное дело в отношении молодого...
2 марта 2018

В обнинском следственном отделе примут граждан

В следственном отделе города Обнинска состоится прием граждан. Пройдет он 27 марта с 10:00 до 12.00 часов...
23 февраля 2018

Сергей Воронежский пообщался с обнинскими школьниками
В Обнинске полицейские и учащиеся кадетских классов приняли участие в конкурсе-смотре строя и песни,...
22 февраля 2018

Обнинские полицейские поздравили ветеранов
В преддверии Дня защитника Отечества обнинские полицейские поздравили с праздником ветеранов Великой...
21 февраля 2018

Обнинский прокурор поблагодарил журналистов за сотрудничество
Сегодня в Доме Ученых состоялся семинар для сотрудников Прокуратуры. Встреча была посвящена взаимодействию...
19 февраля 2018

Жителей Обнинска убедили заплатить штрафы
В Обнинске судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по квартирам неплательщиков...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.