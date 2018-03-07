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7 марта 2018
МЧС
Обнинские пожарные сумели спасти жилой дом
Сегодня утром в соседнем с Обнинском городе Жукове, на улице Большой Росляновке, случился пожар в жилом доме.
Как проинформировали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, хозяйка жилья на некоторое время уходила, а когда вернулась, обнаружила сильное задымление в мансарде. Женщина тут же вызвала пожарных и те оперативно локализовали пламя.
К счастью, пострадавших нет. Да и сам дом удалось спасти. Разве что в мансарде закоптились стены и теперь хозяевам предстоит сделать там ремонт. А причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.
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