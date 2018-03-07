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Еще один обнинский папаша испугался сесть в тюрьму

7 марта 2018
Силовики


Еще один обнинский папаша испугался сесть в тюрьму

Житель Обнинска оплатил 290-тысячную задолженность по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной ответственности.

Длительное время мужчина платил алименты лишь формально, переводя своей бывшей супруге незначительные суммы. В результате к началу 2018 года у него образовался существенный долг – 290 тысяч рублей.

В итоге горе-папаша был ограничен в праве выезда за пределы страны, его имущество арестовали и обратили взыскание на денежные средства, находящиеся в банках. Однако даже эти меры не возымели действия. Вскоре мужчина вообще сменил место жительства, не сообщив об этом ни своей бывшей супруге, ни сотрудникам службы.

Но такая ситуация продолжалась недолго. В ходе одного из совместных рейдов судебных приставов и участковых полиции фактическое место проживания гражданина было установлено, и он был в очередной раз предупрежден обо всех правовых последствиях неуплаты алиментного долга. Судебный пристав сделал акцент на том, что нерадивый отец может быть привлечен к административной ответственности, которая предполагает обязательные работы или административный арест, а затем и к уголовной, по которой может получить реальный тюремный срок. После чего мужчина полностью вернул долг ребенку.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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