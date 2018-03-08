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Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов

8 марта 2018
Экономика


Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов

Следственное управление Калужской области возбудило уголовное дело в отношении директора одного из предприятий соседнего с Обнинском Малоярославецкого района.

Данная фирма занимается производством и реализацией строительных металлических конструкций. А ее руководитель подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, в течение 2017 года этот директор в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами. Таким образом, он уклонялся от уплаты налогов, и сумма его задолженности составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи продолжают расследование и сбор доказательств по данному факту, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности. В случае возмещения ущерба и уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголовной ответственности.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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