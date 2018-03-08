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Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе

8 марта 2018
Спорт


Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе

Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил всех гостей своим масштабам.

Принять участие в соревнованиях посвященных памяти тренера Алекссандра Никулина съехались более трехсот спортсменов со всей страны, среди которых были семь мастеров спорта международного класса, и сорок пять стрелков, имеющих в своем активе норматив МС России.
Что же до представителей наукограда, то они, даже учитывая высокий уровень оппонентов, показали себя более чем достойно.
Лучший результат показала воспитанница «Кванта», известная обнинская спортсменка Галина ХАДЖИБЕКОВА занявшая второе место проиграв лидеру всего несколько очков.
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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