|
8 марта 2018
Спорт
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил всех гостей своим масштабам.
Принять участие в соревнованиях посвященных памяти тренера Алекссандра Никулина съехались более трехсот спортсменов со всей страны, среди которых были семь мастеров спорта международного класса, и сорок пять стрелков, имеющих в своем активе норматив МС России.
Что же до представителей наукограда, то они, даже учитывая высокий уровень оппонентов, показали себя более чем достойно.
Лучший результат показала воспитанница «Кванта», известная обнинская спортсменка Галина ХАДЖИБЕКОВА занявшая второе место проиграв лидеру всего несколько очков.
Просмотров: 634
Последние новости из рубрики «Спорт»:
5 марта 2018
Организация турнира на призы «Обнинскоргсинтеза» покорила гостей наукограда!
Лыжный турнир на призы известной компании прошел в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие
28 февраля 2018
В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института
27 февраля 2018
Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!
Компания «Обнинскоргсинтез» и СДЮСШОР «Квант» приглашают всех желающих на соревнования по лыжным гонкам,
27 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты одержали новые победы
На днях в столице нашего региона состоялись соревнования по дзюдо на «Кубок губернатора Калужской области».
22 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты отбили очередные медали
В очередной раз свои лидерские качества продемонстрировали спортсмены обнинской ДЮСШ «Держава». В числе
16 февраля 2018
Обнинские борцы снова лидируют на татами
Очередные награды привезли домой воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава». Так, спортсмены наукограда на
12 февраля 2018
Обнинские чиновники завоевали бронзу в лыжных гонках
В минувшие выходные прошли самые масштабные лыжные соревнования – Лыжня России. В Обнинске на старт вышли
12 февраля 2018
С каждым годом все больше обнинцев встает на лыжи
Катание на лыжах – один из самых любимых горожанами видов зимних развлечений. Так, на лыжероллерной трассе
8 февраля 2018
Обнинцы смогут встать на лыжи уже в это воскресенье
Как рассказал корреспондентам «Obninsk.Name» председатель комитета по физической культуре и спорту Константин
1 февраля 2018
Любители лыжного спорта соберутся в Балабанове
В это воскресенье, 4 февраля, на балабановском городском стадионе пройдет спортивное мероприятие «Лыжня
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
9 февраля 2018
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
Сотрудники обнинской прокуратуры совместно со специалистами
13 февраля 2018
Мэр Обнинска раскритиковал обнинских блогеров
На сегодняшней встрече с депутатами обнинского городского собрания мэр наукограда
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
Торговля
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Лента новостей
8 марта 2018
Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное...
7 марта 2018
Обнинским водителям удается избегать ДТП, несмотря на погоду
Последняя...
7 марта 2018
Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
На...
6 марта 2018
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
В...
6 марта 2018
Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В...
5 марта 2018
Под Обнинском
Со...
2 марта 2018
В обнинском следственном отделе примут граждан
В...
2 марта 2018
Прокуратура
О...
2 марта 2018
Обнинские пожарные тушили на Киевке мусор
Сегодня...
2 марта 2018
В Обнинске подросток пытался ограбить пенсионерку
Сотрудниками...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Долететь из Москвы до Калуги можно меньше чем за 200 рублей!
2
2
В Обнинске опять сбили пешехода
3
2
Обнинск занял предпоследнее место в рейтинге Гринпис
4
1
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
5
1
Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
8
Владислав Шапша: «Обнинск сегодня объективно один из лучших городов для жизни!»
5
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
814
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2460
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.