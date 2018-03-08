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Обнинцы предпочитают брать цветы у лоточников

8 марта 2018
Торговля


Обнинцы предпочитают брать цветы у лоточников

Такой праздник, как Международный Женский День невозможно представить без цветочного букетов и большинство мужчин наукограда этим утром были озабочены поиском подходящих подарков для своих дам.

Цветочные же лавки также с нетерпением ждут начала весны и за полдня успевают получить более чем солидные барыши, впрочем, так уж сложилось в наукограде, что у специализированных точек в этот день есть серьезный конкурент.

Площадь у универмага «Центральный» на сутки превращается в настоящий цветочный развал, где каждый желающий найдет цветы по душе, чем горожане с удовольствием и пользуются.

- Весь товар забрали за два часа, пришлось звонить, чтобы еще подвезли, да и этот уже почти весь ушел, - делится Надежда Р., ведущая торговлю прямо из багажника своего автомобиля. И похожая ситуация у всех развалов. Особенно быстро кончаются тюльпаны и мимоза, традиционно связанные с приходом весны.

- Здесь дешевле чем в магазине, да и на мой взгляд цветы более свежие, настоящие что ли, - смеется один из покупателей Андрей СКВОРЕЦ.

К слову, администрация к цветочному базару относится довольно снисходительно, и проверять, у кого из предпринимателей есть разрешение на подобную торговлю, никто не спешит. Да и зачем, ведь всем понятно, что стихийный рынок просуществует здесь до вечера, а большая часть торговцев и вовсе приезжает на несколько часов, которых более чем достаточно, чтобы обнинцы успели расхватать весь товар и порадовать своих близких красивым, свежим букетом.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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