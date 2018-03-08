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8 марта 2018
Ну и ну!
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
Вместо того, чтобы убрать с крыш зданий наледь, они начали выставлять в местах потенциального падения ледяных глыб и сосулек сооружения, похожие на противотанковые ежи времен Великой Отечественной войны. До такого пока не додумались ни в одном другом районе Калужской области. Причем поставили эти ежи не где-нибудь, а возле здания Управления городского хозяйства – в самом центре города, на улице Ленина, 2.
Жители Малоярославца шутят по поводу того, что работники ЖКХ начали неравную войну со льдом и снегом.
Интересно только, кто победит в этой схватке?
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