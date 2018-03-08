Обнинск
Новости
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»

8 марта 2018
Ну и ну!


Под Обнинском установили «противососулечные ежи»

Коммунальщики соседнего с Обнинском Малоярославецкого района не перестают удивлять жителей.

Вместо того, чтобы убрать с крыш зданий наледь, они начали выставлять в местах потенциального падения ледяных глыб и сосулек сооружения, похожие на противотанковые ежи времен Великой Отечественной войны. До такого пока не додумались ни в одном другом районе Калужской области. Причем поставили эти ежи не где-нибудь, а возле здания Управления городского хозяйства – в самом центре города, на улице Ленина, 2.

Жители Малоярославца шутят по поводу того, что работники ЖКХ начали неравную войну со льдом и снегом.
Интересно только, кто победит в этой схватке?

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 512

Последние новости из рубрики «Ну и ну!» и по тэгам #наледь, #коммунальщики, #снег:


7 марта 2018

Обнинские коммунальщики не стали преграждать молодоженам путь к счастью
Еще вчера территория, где находится Дворец бракосочетания, выглядела неприглядно. Тротуар, расположенный...
7 марта 2018

По Обнинску стало тяжело ходить
Обнинские коммунальные службы расчищают дороги от снега, но почему-то складируют его огромные кучи на...
5 марта 2018

В мэрии считают механическую уборку дворовых проездов неэффективной
Тема уборки снега была поднята сегодня на планерке главы администрации. О работе управляющих компании...
6 марта 2018

Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В связи с прошедшим на днях обильным снегопадом коммунальщики приступили к активной уборке общественных...
26 февраля 2018

Власти Малоярославца начали проверку по факту падения снега с крыши супермаркета
Недавно мы рассказывали о случае падения снега с крыши «Пятерочки» в Малоярославце. Под снежную лавину...
20 февраля 2018

В Малоярославце с крыши «Пятерочки» на головы школьников обрушился снег!
Инцидент произошел на пороге супермаркета «Пятерочка», расположенного по адресу: ул. Российских газовиков,...
14 февраля 2018

В Обнинске коммунальщики предпочитают предупреждать об опасности, а не ликвидировать ее причину!
Пора растущих сосулек в самом разгаре! В Обнинске с крыш многоэтажек сегодня свисают огромные ледяные...
12 февраля 2018

Обнинцы устали от бездействия коммунальщиков
На прошлой неделе портал Obninsk.Name буквально каждый день рассказывал о безобразной уборке дворов после...
12 февраля 2018

Под Обнинском покупатели рынка рискуют получить травмы
К корреспондентам Obninsk.Name обратились жители соседнего с Обнинском Малоярославца, которые признались,...
12 февраля 2018

Мэр Обнинска уверен, что у ответственных коммунальщиков не может быть отговорок
Сегодня на еженедельном городском совещании в очередной раз была затронута «снежная» тема. Заместитель...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.