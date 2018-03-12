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12 марта 2018
Криминал
В Обнинске мужчина угнал машину, чтобы прокатиться по двору
Недавно обнинскими полицейскими было раскрыто дело об угоне автомобиля.
О пропаже машины марки «Москвич» сообщил её владелец, не обнаруживший на стоянке своего «железного коня». Позже мужчина нашел пропавшее транспортное средство припаркованным на другом месте, да еще и с помятым бампером.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен подозреваемый - девятнадцатилетний гражданин одной из союзных республик, не имеющий ни постоянного места жительства, ни работы.
Молодой человек сразу же сознался в содеянном, и рассказал, что дверь вскрыл при помощи подручных средств, а двигатель завел, замкнув провода в системе зажигания. Правда угонять автомобиль мужчина не собирался, а просто хотел немного покататься по двору, но машину занесло в сугроб, где она забуксовала и злоумышленник был вынужден бросить транспортное средство.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу, а оперативники проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.
К слову, за свою выходку молодой человек может поплатиться семью годами лишения свободы.
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