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12 марта 2018
Политика
В Балабанове за рейтингом пойдут на окраины города
В день выборов президента России в Балабанове намерены провести рейтинговое голосование по определению общественной зоны, которую в 2018 году муниципалитет благоустроит по программе «Комфортная городская среда».
Горожанам предложат проголосовать за один из трех проектов, ранее наиболее массово предложенных балабановцами во время первого этапа народного волеизъявления по вопросу облагораживания общедоступных территорий города.
Несмотря на то, что больше месяца через СМИ идет постоянное разъяснение о возможности повлиять на выбор объекта, власти города решили с глазу на глаз объяснить гражданам, что они могут отдать свой голос за понравившийся им вариант прямо в день выборов рядом с избирательными участками.
С сегодняшнего дня чиновники и депутаты начинают встречаться с жителями отдаленных микрорайонов, объясняя, где именно они смогут проголосовать по программе благоустройства. Для того чтобы горожанам было легче ориентироваться, администрация подготовила для волонтеров, задействованных в проведении рейтингового голосования 18 марта, специальную экипировку.
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