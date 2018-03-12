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12 марта 2018
Политика
Обнинцев не будут подвозить до избирательных участков
Уже на этой неделе по всей стране пройдут выборы президента Российской Федерации.
Чтобы привлечь внимание людей к необходимости прийти и сделать важный для всей страны выбор, в городах области запланированы различные акции.
Так, например, в соседнем с Обнинском Боровске в день голосования, 18 марта, по городу будут ходить специальные маршрутки с эмблемами мероприятия, которые совершенно бесплатно доставят горожан к их избирательному участку.
Что же касается наукограда то, как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, подобных акций на территории города не запланировано.
- У нас нет особой нужды в подобной инициативе. Избирательные участки расположены в пешей доступности для жителей, а потому запускать специальный транспорт необходимости нет, - отметила Анна Всеволодовна.
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