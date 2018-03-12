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Обнинцев не будут подвозить до избирательных участков

12 марта 2018
Политика


Обнинцев не будут подвозить до избирательных участков

Уже на этой неделе по всей стране пройдут выборы президента Российской Федерации.

Чтобы привлечь внимание людей к необходимости прийти и сделать важный для всей страны выбор, в городах области запланированы различные акции.

Так, например, в соседнем с Обнинском Боровске в день голосования, 18 марта, по городу будут ходить специальные маршрутки с эмблемами мероприятия, которые совершенно бесплатно доставят горожан к их избирательному участку.

Что же касается наукограда то, как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, подобных акций на территории города не запланировано.

- У нас нет особой нужды в подобной инициативе. Избирательные участки расположены в пешей доступности для жителей, а потому запускать специальный транспорт необходимости нет, - отметила Анна Всеволодовна.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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