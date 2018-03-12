Обнинск
Новости
Под Обнинском сгорели две бани

12 марта 2018
Происшествия


Под Обнинском сгорели две бани

В минувшие выходные дни обнинским пожарным пришлось тушить две бани в деревнях соседних районов.

Возгорания имели место в селе Совхоз Победы Жуковского района и деревне Маклино Малоярославецкого района. Оба пожара случились ночью.

К счастью, пострадавших нет. А сами строения сильно обгорели. Сейчас специалисты устанавливают причины пожаров. Не исключено, что в обоих случаях спровоцировала возгорание неисправная электропроводка.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 181

Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #баня, #пожар, #электпроводка:


7 марта 2018

Обнинские пожарные сумели спасти жилой дом
Сегодня утром в соседнем с Обнинском городе Жукове, на улице Большой Росляновке, случился пожар в жилом...
7 марта 2018

Еще один обнинский папаша испугался сесть в тюрьму
Житель Обнинска оплатил 290-тысячную задолженность по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной...
1 марта 2018

Рядом с Обнинском горит частный жилой дом
В данный момент обнинские спасатели занимаются тушением горящего жилого дома в деревне Доброе. Как проинформировали...
1 марта 2018

Самосвал и легковушка не поделили улицу Белкинская
Сегодня весь день коммунальщики Обнинска чистят проезжую часть по улице Белкинская от снежных завалов.
28 февраля 2018

В Боровске четыре семьи остались без дома
В Боровске вечером 27 февраля произошел пожар по адресу ул. Петра Шувалова, 8, где внезапно загорелся...
27 февраля 2018

В обнинском дворе загорелся автомобиль
Сегодня утром в Обнинске, в одном из дворов на проспекте Маркса, произошло возгорание легкового автомобиля.
24 февраля 2018

В Обнинске сбили ребенка
Неспокойным выдалось 23 февраля для обнинских спасателей. Вчера в наукограде был сбит ребенок.
Как...
24 февраля 2018

Ребенок, едва не угодивший под колеса авто, оказался цел и невредим
Сотрудники ГИБДД города Обнинска досконально разобрались в происшествии со сбитым ребенком, которое имело...
20 февраля 2018

В Малоярославце с крыши «Пятерочки» на головы школьников обрушился снег!
Инцидент произошел на пороге супермаркета «Пятерочка», расположенного по адресу: ул. Российских газовиков,...
20 февраля 2018

Под Обнинском сбили мужчину
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе произошло ДТП, в котором есть пострадавший. В девять вечера...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.