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12 марта 2018
Торговля
В борьбе с НТО в Балабанове повисла пауза
На заявление о том, что в администрации ждут бумаги, глава города Сергей Судаков парировал:
- Месяц прошел, а мы все ждем! Обещали прислать в течение недели! Мы так ничего не сделаем.
Напомним, что снести часть НТО, расположенных в полосе отвода А-108, администрация города намеривалась еще в прошлом году. В январе была поставлена новая задача: выполнить работы по демонтажу в срок до 1 мая. Однако пока незаконное присутствие проржавевших металлических конструкций вдоль федеральной трассы больше беспокоит балабановских чиновников, нежели тех, кто несет за неё прямую ответственность.
Между тем, в ожидании послания от федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль», в центре города тоже пора наводить порядок. Павильон, расположившийся на перекрестке улиц Энергетиков и 1 Мая, периодически становится причиной создания неудобств для пешеходов. При завозе товара в эту торговую точку, грузовая машина не просто въезжает на оборудованный тротуар, нарушая тем самым посреди бела дня правила дорожного движения, но и препятствует передвижению горожан по предназначенному для них пространству.
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