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12 марта 2018
Общество
Обнинцы надеются на «хлеб и зрелища» в это воскресенье
В это воскресенье, 18-го марта, состоится, пожалуй, главное событие в жизни страны – выборы Президента Российской Федерации.
На избирательных участках Обнинска ведется подготовка к приему избирателей. Уже места для голосования оснащены необходимой техникой, а за безопасностью следят стражи правопорядка наукограда.
Впрочем, для некоторых жителей, выборы – не только возможность выразить свою гражданскую позицию, но и шанс посетить развлекательные мероприятия.
- Всегда хожу на выборы, - заявила пенсионерка Валентина ТИМОШЕНКО. – И каждый раз мне нравится, что можно не только проголосовать, но еще и выступления ансамблей посмотреть. Но даже если бы и не было ничего, все равно бы пошла, и всем советую пойти.
Надо сказать, что увеселительные мероприятия на участках, все-таки, запланированы. Напомним, что об этом заявила управделами мэра Обнинска Владислава ШАПШИ Карина БАШКАТОВА.
Также напомним, что в воскресенье жители смогут окончательно проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать по федеральной программе в этом году.
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