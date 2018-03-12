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Обнинцы надеются на «хлеб и зрелища» в это воскресенье

12 марта 2018
Общество


Обнинцы надеются на «хлеб и зрелища» в это воскресенье

В это воскресенье, 18-го марта, состоится, пожалуй, главное событие в жизни страны – выборы Президента Российской Федерации.

На избирательных участках Обнинска ведется подготовка к приему избирателей. Уже места для голосования оснащены необходимой техникой, а за безопасностью следят стражи правопорядка наукограда.

Впрочем, для некоторых жителей, выборы – не только возможность выразить свою гражданскую позицию, но и шанс посетить развлекательные мероприятия.

- Всегда хожу на выборы, - заявила пенсионерка Валентина ТИМОШЕНКО. – И каждый раз мне нравится, что можно не только проголосовать, но еще и выступления ансамблей посмотреть. Но даже если бы и не было ничего, все равно бы пошла, и всем советую пойти.

Надо сказать, что увеселительные мероприятия на участках, все-таки, запланированы. Напомним, что об этом заявила управделами мэра Обнинска Владислава ШАПШИ Карина БАШКАТОВА.

Также напомним, что в воскресенье жители смогут окончательно проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать по федеральной программе в этом году.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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