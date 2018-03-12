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12 марта 2018
Мероприятия
Анатолий Артамонов призвал оживить день выборов
– Необходимо учесть все замечания противопожарной службы, правоохранительных ведомств и прокуратуры, обеспечить безопасное и организованное проведение голосования, – отметил губернатор.
Для создания праздничного настроения у избирателей Анатолий Дмитриевич предложил руководителям районных и городских администраций в день выборов провести на площадках, расположенных рядом с избирательными участками, концертные выступления детских и самодеятельных народных коллективов.
Он призвал их сделать так, чтобы в каждом населенном пункте этот день превратился в общенародный праздник.
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