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Анатолий Артамонов призвал оживить день выборов

12 марта 2018
Мероприятия


Анатолий Артамонов призвал оживить день выборов

На сегодняшнем заседании Калужского областного Правительства, которое прошло под председательством губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, глава региона напомнил руководителям органов местного самоуправления о завершении на местах всех запланированных мероприятий в рамках подготовки к предстоящим выборам Президента РФ.

– Необходимо учесть все замечания противопожарной службы, правоохранительных ведомств и прокуратуры, обеспечить безопасное и организованное проведение голосования, – отметил губернатор.

Для создания праздничного настроения у избирателей Анатолий Дмитриевич предложил руководителям районных и городских администраций в день выборов провести на площадках, расположенных рядом с избирательными участками, концертные выступления детских и самодеятельных народных коллективов.

Он призвал их сделать так, чтобы в каждом населенном пункте этот день превратился в общенародный праздник.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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