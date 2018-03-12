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Выпускники обнинского ИАТЭ получили дипломы из рук главы Росатома

12 марта 2018
Образование


Выпускники обнинского ИАТЭ получили дипломы из рук главы Росатома

Сегодня в Доме Ученых прошло торжественное собрание, посвященное вручению дипломов выпускникам института атомной энергетики.

Примечательно, что большая часть дипломированных специалистов – иностранцы, приехавшие в первый наукоград за дипломом из других государств: Турции, Вьетнама, Замбии и других стран.

Церемонию вручения дипломов посетили важные гости – глава корпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ, ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. Не обошли внимание столь значимое событие и послы ряда стран, студенты которых получали высшее образование в Обнинске.

Первыми внимания были удостоены те, кто благодаря собственным стараниям сегодня покидает стены института с красным дипломом. Документы о высшем образовании выпускникам лично вручил Алексей Лихачев.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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