|
12 марта 2018
Образование
Выпускники обнинского ИАТЭ получили дипломы из рук главы Росатома
Примечательно, что большая часть дипломированных специалистов – иностранцы, приехавшие в первый наукоград за дипломом из других государств: Турции, Вьетнама, Замбии и других стран.
Церемонию вручения дипломов посетили важные гости – глава корпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ, ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. Не обошли внимание столь значимое событие и послы ряда стран, студенты которых получали высшее образование в Обнинске.
Первыми внимания были удостоены те, кто благодаря собственным стараниям сегодня покидает стены института с красным дипломом. Документы о высшем образовании выпускникам лично вручил Алексей Лихачев.
Просмотров: 198
Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #студенты иатэ, #выпускники иатэ, #иностранные студенты:
12 марта 2018
В Боровском районе уже готовятся к ЕГЭ
По словам заместителя главы администрации района по социальным вопросам Алексея ГЕРАСЬКИНА, экзаменоваться
12 марта 2018
Боровская ученица отправится в Казань на всероссийскую Олимпиаду
Заместитель главы администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда. Возвращаясь домой с работы, была
2 марта 2018
В одниннадцатой школе появится турникет
Соответствующий лот первого марта был размещен на официальном портале Закупок. В середине месяца будет
1 марта 2018
Родителей обнинских выпускников научили наставлять детей на «путь истинный»
В последний день зимы, в учебно-методическом центре города Обнинска состоялась очередная встреча специалистов
1 марта 2018
Старшеклассники сразились в атомных дебатах
Накануне в Обнинске, на территории первой АЭС, прошла необычная встреча учащихся старших классов. Ребята
28 февраля 2018
В боровских школах планируют подтянуть материально-техническую базу
Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ рассказал об ожидаемых в сфере образования переменах.
28 февраля 2018
В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института
21 февраля 2018
В Обнинске возрос интерес к «точным» наукам
Как рассказала начальник управления общего образования администрации Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, среди
20 февраля 2018
Трое обнинских школьников сдадут ЕГЭ на дому
Первого февраля был закрыт прием заявок на ЕГЭ, то есть теперь школьники Обнинска не могут изменить свой
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
13 февраля 2018
Мэр Обнинска раскритиковал обнинских блогеров
На сегодняшней встрече с депутатами обнинского городского собрания мэр наукограда
12 февраля 2018
Обнинский молодёжный слет прошел с небывалым размахом
Вчера вечером в наукограде завершился традиционный зимний слет активной
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
Торговля
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Лента новостей
12 марта 2018
Под Обнинском
В...
12 марта 2018
Три мэра Обнинска позовут людей на выборы
Завтра...
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир...
8 марта 2018
Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное...
7 марта 2018
Обнинским водителям удается избегать ДТП, несмотря на погоду
Последняя...
7 марта 2018
Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
На...
6 марта 2018
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
В...
6 марта 2018
Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В...
5 марта 2018
Под Обнинском
Со...
2 марта 2018
В обнинском следственном отделе примут граждан
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
2
3
Обнинск занял предпоследнее место в рейтинге Гринпис
3
2
Обнинские депутаты хотят активизировать электорат
4
2
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
5
1
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
7
Жители поселка Обнинское не дождались помощи и вышли на борьбу со снегом
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.